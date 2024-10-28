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Интернасьонал хочет вернуть защитника Шахтера

Премьер-лига

Винисиус Тобиас пока что не может закрепиться в основе Шахтера

Интернасьонал хочет вернуть защитника Шахтера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" хочет вернуть своего воспитанника, защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Пока что неизвестно, на каких условиях (аренда или полноценный контракт) бразильский клуб хочет вернуть игрока.

Отметим, что Тобиас после возвращения из аренды в "Реале" пока что не может закрепиться в основе "Шахтера" и проигрывает конкуренцию Ефиму Конопле.

В текущем сезоне 20-летний бразилец сыграл за "горняков" 4 матча, в которых отдал 2 ассиста.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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