Интернасьонал хочет вернуть защитника Шахтера

Бразильский "Интернасьонал" хочет вернуть своего воспитанника, защитника " Шахтера " Винисиуса Тобиаса, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Пока что неизвестно, на каких условиях (аренда или полноценный контракт) бразильский клуб хочет вернуть игрока.

Отметим, что Тобиас после возвращения из аренды в "Реале" пока что не может закрепиться в основе "Шахтера" и проигрывает конкуренцию Ефиму Конопле.

В текущем сезоне 20-летний бразилец сыграл за "горняков" 4 матча, в которых отдал 2 ассиста.