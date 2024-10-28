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Интернасьонал хочет вернуть защитника Шахтера
Винисиус Тобиас пока что не может закрепиться в основе Шахтера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразильский "Интернасьонал" хочет вернуть своего воспитанника, защитника "
Пока что неизвестно, на каких условиях (аренда или полноценный контракт) бразильский клуб хочет вернуть игрока.
Отметим, что Тобиас после возвращения из аренды в "Реале" пока что не может закрепиться в основе "Шахтера" и проигрывает конкуренцию Ефиму Конопле.
В текущем сезоне 20-летний бразилец сыграл за "горняков" 4 матча, в которых отдал 2 ассиста.
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