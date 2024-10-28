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Понедельник: Мой гол в ворота ЛНЗ - по делу

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Кривбасс в 11-м туре УПЛ обыграл ЛНЗ

Понедельник: Мой гол в ворота ЛНЗ - по делу

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельнк подвел итог матча 11-го тура УПЛ с ЛНЗ (3:1).

– В начале второго тайма ты забил гол после углового. Как тебе это удалось?

– Гол по делу. В принципе, отрабатываем это на тренировках. Думаю, что получился хороший командный гол.

– За счет чего удалось одержать победу?

– Очень насыщенная игра, много моментов. И по интенсивности, и по ритму игры, считаю, что очень интересная игра для болельщиков. И для нас в том числе было очень интересно посмотреть, что может ЛНЗ, и что можем мы в этом матче, сможем ли победить. Мы надеялись на три очка и добились своего.

– Сегодня наша команда вышла в новом комплекте формы – красно-черном. Как ее оценишь?

– Мне очень понравилась форма. Цвета и элементы, которые изображены на нашей новой эксклюзивной форме – это топ. Получилось на фарт.

– Насколько чувствовалась бешеная поддержка трибун?

– Конечно, чувствовалась. Мы очень благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Это не только о сегодняшнем матче идет речь, а и в целом о каждом поединке. Мы очень благодарны болельщикам, которые поддерживают и постоянно гонят нас вперед к победе.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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