Понедельник: Мой гол в ворота ЛНЗ - по делу

Защитник " Кривбасса " Андрей Понедельнк подвел итог матча 11-го тура УПЛ с ЛНЗ (3:1).

– В начале второго тайма ты забил гол после углового. Как тебе это удалось?

– Гол по делу. В принципе, отрабатываем это на тренировках. Думаю, что получился хороший командный гол.

– За счет чего удалось одержать победу?

– Очень насыщенная игра, много моментов. И по интенсивности, и по ритму игры, считаю, что очень интересная игра для болельщиков. И для нас в том числе было очень интересно посмотреть, что может ЛНЗ, и что можем мы в этом матче, сможем ли победить. Мы надеялись на три очка и добились своего.

– Сегодня наша команда вышла в новом комплекте формы – красно-черном. Как ее оценишь?

– Мне очень понравилась форма. Цвета и элементы, которые изображены на нашей новой эксклюзивной форме – это топ. Получилось на фарт.

– Насколько чувствовалась бешеная поддержка трибун?

– Конечно, чувствовалась. Мы очень благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Это не только о сегодняшнем матче идет речь, а и в целом о каждом поединке. Мы очень благодарны болельщикам, которые поддерживают и постоянно гонят нас вперед к победе.