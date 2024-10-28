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Авдыш и Марков, которого уволили из Александрии, получили менеджерские должности в Карпатах
Некоторые перестановки в менеджерском звене Карпат
fckarpaty.org.ua
В львовских "
Функции заместителя директора по внешним коммуникациям будет выполнять 25-летний Олег Авдыш. В детстве Олег занимался футболом в ДЮСШ житомирского "Полесья". Позже получил степень магистра по специализации "Медиакоммуникации в бизнесе" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2021 получил статус постоянного посредника по трансферам УАФ. До работы в "Карпатах" Олег Авдыш занимался спортивным консалтингом.
На должность операционного директора назначен 37-летний Александр Марков. В период с 2021-го по 2024-й Марков занимал должность спортивного директора футбольного клуба "Александрия". Окончил Летную академию Национального авиационного университета. Работал офицером обеспечения полетов и диспетчером полетов в нескольких украинских и международных авиакомпаниях.
Напомним, что Марков был отстранен от выполнения своих обязанностей в "Александрии" после того, как клубу засчитали техническое поражение из-за участия в матче с "Шахтером" незаявленного полузащитника Ивана Калюжного.
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