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Леоненко – про фол Крыськива: Ударить сзади по ахиллам много мозгов не нужно. Он не успевает, зачем так стелиться

Премьер-лига
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Леоненко – про фол Крыськива: Ударить сзади по ахиллам много мозгов не нужно. Он не успевает, зачем так стелиться

скриншот youtube

Новина українською

Виктор Леоненко возмущен нарушением правил Дмитрия Крыськива и содержанием противостояния принципиальных соперников.

“Мне жалко болельщиков “Динамо”, которые приходят на футбол и видят два момента: удар Волошина и гол Караваева. "Динамовцы" должны Крыськиву подарок сделать за карточку.

Я когда вижу дурацкие фолы, то хочу спросить у ребят, что вы делаете в футболе? Ударить сзади по ахиллам много мозгов не надо. Хотя судья мог и желтую показать. Это говорит о классе. Когда ты делаешь такие дурацкие подкаты, то показываешь, что у тебя его нет. Он не успевает, зачем так стелиться”.

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"Нельзя играть дома и создать полтора момента. Караваев легко мог не забить, там и угол острый, и в Ризныка мог попасть. Пришли болельщики, которые видят за 94 минуты 4 момента. В первом тайме только перекладина, а у "динамовцев" вообще ничего. Лидеры так не играют. "Шахтер" до удаления выглядел интереснее. Они хоть что-то создавали. Я думаю, что они бы победили, если бы не карточка. Ещё вопрос, кто играл дома.

Посмотрите на сборную Украины, у нее тоже полтора момента. Я не понимаю, когда футболисты не могут создавать моменты. Зачем они тогда вообще выходят на поле и что они на нем делают? Посмотрите, куда они пробивают. Куда-нибудь в Днепр, как Волошин. Им нужно кожаные мячи дать, которые в наше время были, я бы посмотрел, как они будут бить. Сыграли вничью и все рады. А чему радоваться? Люди пришли, посмотрели на полтора момента и всё. А потом нам будут говорить, что было напряжение”, – заявил Леоненко.

В среду "Динамо" будет играть в кубке против "Ворсклы".

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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Александр Симченко
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