Караваев поделился мотивацией от военного перед игрой с Шахтером

Футболист "Динамо" Александр Караваев рассказал о встрече с военным, приехавшим из передовой, накануне "Классического". Он предсказал его гол в ворота "горняков".

“Ко мне подошел военный, он плакал, говорил, что он приехал оттуда с “нуля”. Я понимаю, как это тяжело. И он мне подарил флаг, они там его подписали заглавными буквами Караваев Александр. Он сказал: "Ты наше солнышко". Все у меня там упало. Потом добавил: "Ты сегодня забьешь". И он сказал, если будет возможность – подарить футболку".

“Еще до того, как он сказал, что я забью, я ему сказал: “Да, нет вопросов”. И он сказал, что ты выйдешь и забьешь. А я так прислушивался, но если так посмотреть, то сейчас редко выхожу на замены. Но получилось так, что выпустили и забил", – сказал Караваев.

В этом сезоне Александр забил 5 голов в 10 матчах во всех турнирах.