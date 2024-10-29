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Караваев поделился мотивацией от военного перед игрой с Шахтером

Премьер-лига
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Защитнику оказалось достаточно 7 минут для влияния на встречу

Караваев поделился мотивацией от военного перед игрой с Шахтером

ФК Динамо

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Футболист "Динамо" Александр Караваев рассказал о встрече с военным, приехавшим из передовой, накануне "Классического". Он предсказал его гол в ворота "горняков".

“Ко мне подошел военный, он плакал, говорил, что он приехал оттуда с “нуля”. Я понимаю, как это тяжело. И он мне подарил флаг, они там его подписали заглавными буквами Караваев Александр. Он сказал: "Ты наше солнышко". Все у меня там упало. Потом добавил: "Ты сегодня забьешь". И он сказал, если будет возможность – подарить футболку".

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“Еще до того, как он сказал, что я забью, я ему сказал: “Да, нет вопросов”. И он сказал, что ты выйдешь и забьешь. А я так прислушивался, но если так посмотреть, то сейчас редко выхожу на замены. Но получилось так, что выпустили и забил", – сказал Караваев.

В этом сезоне Александр забил 5 голов в 10 матчах во всех турнирах.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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