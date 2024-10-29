Яцык: Все в Заре хотят бороться за еврокубки

Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:0) в матче 11-го тура УПЛ.

— Саша, с победой! Когда ты забиваешь в нынешнем сезоне, "Заря" всегда выигрывает. Так было в матче с "Ингульцом", так вышло и сейчас. Получается, ты – талисман клуба?

— Наверное. Значит нужно почаще забивать!

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— Твой гол все решил в этом матче?

— Да, этот гол нам очень помог закрыть игру. Далее мы играли по счету и довели встречу до нужного нам результата.

— Подобные голы у тебя были в карьере? Ты ведь пробил по воротам кипера "Левого Берега" метров с 27-ми?

— Не помню таких забитых мячей.

— Неделю назад "Заря" проиграла "Кривбассу" в чемпионате Украины. Наверняка на этой неделе настроение у вас было не лучшим?

— Конечно, но мы сделали выводы и постараемся дальше играть лучше. Нам некуда отступать. Для нас каждая игра очень важна, мы не хотим быть в нижней части турнирной таблицы. Все в "Заре" хотят бороться за еврокубки.

— Первый тайм для луганской "Зари" был довольно сложным сегодня…

— Игру поставили на 13:00, и мы, быть может, еще не проснулись.

— Как ты увидел момент с пенальти на 45+3 минуте встречи?

— Там был фол на Будковском. Наш форвард, находясь во вратарской, хотел пробить по воротам, причем в незащищенный угол ворот, однако его ударили по ноге. Филипп не смог толком пробить по мячу.

— Кто не видел эту встречу и спросит тебя: "Закономерно ли выиграла "Заря"?". Что ты ответишь?

— Вполне закономерно мы победили, - поделился Яцык.