Михавко: Фол Крыськива на Биловаре – подкат сзади, грубый удар, но такие эпизоды были и еще в этой встрече

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко оценил центральный матч 11-го тура УПЛ с "Шахтером", который завершился вничью 1:1.

— Для тебя поединок с "Шахтером" это дерби или классико?

— Для меня – класико. Накал матча был заметен. И для нас, и для горняков это самый принципиальный поединок в сезоне. Игра была напряженной и интересной.

— В первом тайме динамовцам не все удавалось?

— Да. Это было связано с нашими переездами. Мы имели на два дня меньше времени на подготовку к этому матчу. Мы понимали, что нам будет трудно в игре с горняками. "Шахтер" всегда среди лидеров украинского чемпионата. Что касается результата, то мы хотели забить и второй мяч в конце встречи. Но, мы не расстроились, и будем работать дальше.

— В начале второго тайма динамовцы пропустили гол после розыгрыша углового. Какие были у тебя мысли в тот момент?

— Мы пропустили довольно обидный мяч, там был сумбур в нашей вратарской. Но так бывает в футболе. У нас была только одна задача – забить гол в ответ.

— Ты хорошо видел эпизод с грубой игрой Крыськива против Биловара?

— Это подкат сзади, грубый удар, тут даже спорить не о чем. Но, хочу сказать, что такие эпизоды были и еще в этой встрече.

— Счет по игре?

— Да.

— В четверг "Динамо" играло в Риме. Ты успел психологически восстановиться?

— Обидный эпизод для меня случился в столице Италии. Это моя была ошибка, имею ввиду назначение пенальти. Конечно, я хотел бы побыстрее забыть тот эпизод, ведь мы переключились на подготовку к матчу с "Шахтером". Но это трудно. Это будет хорошим опытом для меня в будущем, - рассказал Михавко.