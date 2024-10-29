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Леоненко: У Ваната ни одного удара. Зато пишут об Интере. Нападающие Динамо просто бегали. Шахтёр глупый гол забил
Бывший нападающий киевлян – о голах в Классическом, моментах и кадровых нюансах
Скриншот: ТК Футбол
Виктор Леоненко поделился впечатлениями от принципиального противостояния.
"Шахтёр глупый гол забил. Просто затолкали мяч в ворота. А в моменте с голом Караваева недоработал бразилец. До этого в "Динамо" ничего не было, кроме удара Волошина. У "Шахтёра" еще удар Конопли был. Крыськив подвел ребят, которые потом "рыгали" вдесятером. Зато будут хорошо спать. Кого-то положительно выделить не могу.
Я не буду говорить, что Караваев – джокер, потому что когда делается 5 замен, то в любом случае угадаешь. Это раньше, когда 2-3 замены делали, то можно было так назвать.
У Ваната ни одного удара. Зато пишут об "Интере". Нападающие "Динамо" просто бегали. Но форвард должен сам создавать моменты”.
“Попов постоянно травмирован. Возможно, он нефартовый, но у него действительно много травм. Защитник должен, как говорили ранее, лупить нападающих, а здесь он больше травмируется. Зато гетры порванные носит.
У "Динамо" вообще почти все защитники травмируются. Какие причины? Возможно неправильный тренировочный процесс, возможно, нагрузок не выдерживают. А может просто не везёт. Ибо травму можно получить в любой ситуации. Вон Шевченко с кровати вставал и получал повреждение”.
“Если говорить о прошлом, то раньше защитники были железными. Бессонов вообще не понимает, как защитник может получить травму (смеется – прим.). Так что Попову нужно больше старых матчей смотреть.
Цыганык за "Динамо" болел. Я уже говорил раньше и Цыганыку, и Вацко, что комментатор не должен за кого-то болеть. Это очень чувствуется”, – заявил экс-форвард.
"Динамо" и "Шахтер" в третий раз поделили очки в последних шести встречах.
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