Леоненко: У Ваната ни одного удара. Зато пишут об Интере. Нападающие Динамо просто бегали. Шахтёр глупый гол забил

Виктор Леоненко поделился впечатлениями от принципиального противостояния.

"Шахтёр глупый гол забил. Просто затолкали мяч в ворота. А в моменте с голом Караваева недоработал бразилец. До этого в "Динамо" ничего не было, кроме удара Волошина. У "Шахтёра" еще удар Конопли был. Крыськив подвел ребят, которые потом "рыгали" вдесятером. Зато будут хорошо спать. Кого-то положительно выделить не могу.

Я не буду говорить, что Караваев – джокер, потому что когда делается 5 замен, то в любом случае угадаешь. Это раньше, когда 2-3 замены делали, то можно было так назвать.

У Ваната ни одного удара. Зато пишут об "Интере". Нападающие "Динамо" просто бегали. Но форвард должен сам создавать моменты”.