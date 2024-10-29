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Ризнык: Разочарованы таким итогом матча с Динамо
Голкипер "Шахтера" - о ничьей с киевлянами
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями о ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.
— "Динамо" нанесло первый удар в створ твоих ворот на 85-й минуте игры…
— Не знаю, во время поединка я не обращаю внимания на такие детали.
— В моменте с голом Караваева ты мог выручить свою команду?
— Это футбол, так бывает. Так случилось, уже время назад не вернешь, и эпизод не переиграешь.
— Какие сейчас эмоции в раздевалке "Шахтера"?
— Все расстроены, но ничего страшного не случилось – вся борьба впереди.
— Момент с удалением Крыськива сказался на итоговом результате?
— Конечно. Игра наша сломалась, и мы стали действовали вторым номером. Мы хотели удержать счет, который нас устраивал, но у нас это не вышло.
— Что сказал Марино Пушич после финального свистка?
— Он был немногословен. В равных составах мы были лучше, чем соперник, — сказал наш наставник. Я с этим согласен.
— Уже в среду "Шахтер" ожидает поединок 1/8 финала Кубка Украины против "Зари". Там будет играть основной состав команды или будет ротация?
— Я пока ничего не знаю об этом. Здесь все решает тренерский штаб нашей команды, - рассказал Ризнык.
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