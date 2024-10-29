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Ризнык: Разочарованы таким итогом матча с Динамо

Премьер-лига

Голкипер "Шахтера" - о ничьей с киевлянами

Ризнык: Разочарованы таким итогом матча с Динамо

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями о ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

— "Динамо" нанесло первый удар в створ твоих ворот на 85-й минуте игры…

— Не знаю, во время поединка я не обращаю внимания на такие детали.

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— В моменте с голом Караваева ты мог выручить свою команду?

— Это футбол, так бывает. Так случилось, уже время назад не вернешь, и эпизод не переиграешь.

— Какие сейчас эмоции в раздевалке "Шахтера"?

— Все расстроены, но ничего страшного не случилось – вся борьба впереди.

— Момент с удалением Крыськива сказался на итоговом результате?

— Конечно. Игра наша сломалась, и мы стали действовали вторым номером. Мы хотели удержать счет, который нас устраивал, но у нас это не вышло.

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— Что сказал Марино Пушич после финального свистка?

— Он был немногословен. В равных составах мы были лучше, чем соперник, — сказал наш наставник. Я с этим согласен.

— Уже в среду "Шахтер" ожидает поединок 1/8 финала Кубка Украины против "Зари". Там будет играть основной состав команды или будет ротация?

— Я пока ничего не знаю об этом. Здесь все решает тренерский штаб нашей команды, - рассказал Ризнык.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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