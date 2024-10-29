Защитник Левого Берега получил травму: клуб сообщил детали восстановления игрока

Защитник "Левого Берега" Сидней был вынужденно заменен в начале второго тайма матча с "Зарей" (0:2) из-за перелома пальца левой руки, который он получил в игровом эпизоде.

Как сообщает клубная пресс-служба, бразильскому футболисту наложили гипс, который впоследствии будет заменен на специальный защитный ортез, с которым он сможет участвовать в официальных матчах.

Сейчас Сидней продолжает тренировки в общей группе и вместе с командой готовится к матчу 12-го тура УПЛ с "Карпатами", который состоится 2 ноября во Львове.

Фото: ФК Лівий Берег