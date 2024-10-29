Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Левого Берега получил травму: клуб сообщил детали восстановления игрока
Футболист сломал палец руки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Левого Берега" Сидней был вынужденно заменен в начале второго тайма матча с "Зарей" (0:2) из-за перелома пальца левой руки, который он получил в игровом эпизоде.
Как сообщает клубная пресс-служба, бразильскому футболисту наложили гипс, который впоследствии будет заменен на специальный защитный ортез, с которым он сможет участвовать в официальных матчах.
Сейчас Сидней продолжает тренировки в общей группе и вместе с командой готовится к матчу 12-го тура УПЛ с "Карпатами", который состоится 2 ноября во Львове.
Популярное сейчас
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Родри – обладатель Золотого мяча-2024, Манчестер Юнайтед уволил тренера. Главные новости за 28 октября
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium