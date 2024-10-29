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Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 11-го тура

Премьер-лига

Также была представлена символическая сборная

Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 11-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 11-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Юрия Вернидуба, который во главе "Кривбасса" преодолел ЛНЗ (3:1), а лучшим игроком назвали хавбека Хрвое Илича ("Кривбасс), который в этом матче отметился голом и ассистом.

В топ-3 тренеров также вошли Руслан Ротань ("Александрия") и Младен Бартулович ("Заря"). А в топ-5 игроков - Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Александр Караваев ("Динамо"), Безерра ("Александрия") и Александр Назаренко ("Полесье").

Представители одного клуба. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 11-го тура - изображение 1

В общем эксперты упоминали 28 футболистов и 9 тренеров на звание героев 11-го тура, а также 61 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Андрей Понедельник ("Кривбасс"), Алексей Сыч ("Рух"), Жан Педросо ("Карпаты"), Владислав Дубинчак ("Динамо"), Дмитрий Мишнев ("Александрия"), Владиммир Бражко ("Динамо"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Александр Зубков ("Шахтер"), Николай Ковталюк ("Ворскла"), Николай Гайдучик ("Верес").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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