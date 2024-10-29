Бывший игрок Шахтера высоко оценил уровень матча с Динамо

Эхо украинского классико, в котором киевское "Динамо" в рамках 11-го тура УПЛ сыграло вничью, 1:1, с донецким "Шахтером", слышно до сих пор. Матч грандов и ныне обсуждают специалисты, журналисты и болельщики. Корреспондент UA-Футбол поинтересовался мнением бывшего нападающего "Шахтера", "Металлиста", "Зари", "Ильичевца" и "Черноморца" Руслана Фомина.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Честно говоря, давно не было таких матчей между обоими грандами, – говорит он. - Мы не видели их на протяжении нескольких лет, из-за полномасштабного вторжения врага в Украину. В этот раз было настоящее украинское классико, подарившее всем много положительных эмоций. Это я говорю с позиции болельщика.

– Чем этот матч отличался от других встреч?

– Был высокий градус борьбы, эмоций. Все то, что и имеет признаки украинского классико.

– Счет по игре?

- Если составлять общую картинку поединка, то да. В первом тайме "Шахтер" выглядел лучше – горняки действовали острее и агрессивнее. А во втором тайме, после того, как донетчане забили на 47-й минуте, "Динамо" включилось. И включилось достаточно мощно. "Шахтер" отодвинулся назад, а после удаления Крыськива хозяева поля полностью завладели преимуществом.

- Кому выгоднее ничейный итог матча?

– Динамовцам, конечно же. Хотя на первом месте сейчас "Александрия" (улыбается).

– Перед матчем были разговоры о том, что в случае победы "Динамо" сделает серьезную заявку на чемпионство. Не рано ли вести об этом речь, когда сыграна лишь треть турнирной дистанции?

- Конечно, рано. Сейчас разрыв между "Динамо" и "Шахтером" составляет шесть очков, и стоит учитывать, что впереди в чемпионате еще длительный путь - четыре тура первого круга и полный второй круг, когда будет еще одно противостояние между грандами. Все за это время может измениться. Так что повторюсь: по моему мнению, о чемпионстве любого из соперников говорить еще рано. Ведь кроме "Динамо" и "Шахтера" сейчас заявляют о себе и другие команды – и "Полесье" с "Кривбассом" набирают ход, и ЛНЗ, и уже упомянутая "Александрия" себя проявляют. Интересный чемпионат, в котором терять очки может как киевское "Динамо", так и донецкий "Шахтер".