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"Я даже не пытался как-то решить". Гаджиев рассказал, сколько ему должен Днепр-1

Премьер-лига

Вингер - о задолженности со стороны его бывшего клуба

"Я даже не пытался как-то решить". Гаджиев рассказал, сколько ему должен Днепр-1

Фото: Instagram

Новина українською

Вингер "Металлиста 1925" Рамик Гаджиев рассказал о задолженности по заработной плате со стороны его бывшего клуба - "Днепра-1", который летом 2024 года приостановил свое существование.

- После последнего матча нам пообещали, что все будет хорошо, команда будет существовать, в частности - погасят задолженности. Во время отпуска начали выкладывать в СМИ тревожные новости. Зарплату все не выплачивали, сбор команды постоянно переносился. А уже когда большинство игроков продали и на контракте осталось человек 10, 4 из которых молодые, уже стало понятно, что скорее всего будет распад.

Мне остались должны деньги за 5 месяцев. Вопрос не обсуждался и я даже не пытался как-то его решить.

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- Как завершилась история с "Днепром-1"? Расторжение контракта, или вас в итоге продали в "Металлист 1925" за деньги?

- Если честно, то не знаю всех деталей. Не я занимался этим вопросом, думаю, что "Металлист 1925" все же что-то заплатил, - рассказал Гаджиев.

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Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Рамик Гаджиев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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