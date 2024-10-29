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"Палец за палец и пошли в закус", - экс-игрок Колоса вспомнил о конфликте Селезнева с Костышиным
Селя задержался в Колосе ненадолго
Экс-игрок "
"Евгений особенно ничего не "чудил", жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус", – сказал Морозко.
Напомним, что после "Колоса" Селезнев еще некоторое время поиграл в "Минае", после чего завершил кареьру.
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