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"Палец за палец и пошли в закус", - экс-игрок Колоса вспомнил о конфликте Селезнева с Костышиным

Премьер-лига
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Селя задержался в Колосе ненадолго

"Палец за палец и пошли в закус", - экс-игрок Колоса вспомнил о конфликте Селезнева с Костышиным

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Экс-игрок "Колоса" Евгений Морозко рассказал, на чем базировался конфликт, возникший несколько лет назад, между Евгением Селезневым, который играл за коволевскую команду и Русланом Костышиным, который ее тогда тренировал. Напомним, что по итогам того конфликта Селезнев тогда покинул команду.

"Евгений особенно ничего не "чудил", жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус", – сказал Морозко.

Напомним, что после "Колоса" Селезнев еще некоторое время поиграл в "Минае", после чего завершил кареьру.

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Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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