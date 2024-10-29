"Палец за палец и пошли в закус", - экс-игрок Колоса вспомнил о конфликте Селезнева с Костышиным

Экс-игрок " Колоса " Евгений Морозко рассказал, на чем базировался конфликт, возникший несколько лет назад, между Евгением Селезневым, который играл за коволевскую команду и Русланом Костышиным, который ее тогда тренировал. Напомним, что по итогам того конфликта Селезнев тогда покинул команду.

"Евгений особенно ничего не "чудил", жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус", – сказал Морозко.

Напомним, что после "Колоса" Селезнев еще некоторое время поиграл в "Минае", после чего завершил кареьру.