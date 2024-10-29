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Леоненко: У меня вопрос к фанатам Динамо. Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт традиционно недоволен

Леоненко: У меня вопрос к фанатам Динамо. Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко остался недоволен игрой киевлян в матче 11-го тура с "Шахтером" (1:1) и по этому поводу обратился к болельщикам команды.

"Вообще у меня есть вопросы к фанатам "Динамо". Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?

Вот смотришь, будто бегут, пытаются, умирают, друг друга бьют, но ничего не создают. А потом нам будут говорить, что было напряжение", - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:22
Вітя насправді такий телепень, що не розуміє, що фанати, будь якої команди, підтримують свою команду завжди, за любих оставин? Він насправді такий дебіл? Божеж мій, а ще позіціонується експертом. А воно - кончене!
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:22
Вітя насправді такий телепень, що не розуміє, що фанати, будь якої команди, підтримують свою команду завжди, за любих оставин? Він насправді такий дебіл? Божеж мій, а ще позіціонується експертом. А воно - кончене!
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1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 20:40
Авжеж... Типу улюблений дядько мені сьогодні на пиво не дав... ПОШЕЛ НА Х...
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