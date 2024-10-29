Леоненко: У меня вопрос к фанатам Динамо. Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?

Бывший нападающий " Динамо " Виктор Леоненко остался недоволен игрой киевлян в матче 11-го тура с "Шахтером" (1:1) и по этому поводу обратился к болельщикам команды.

"Вообще у меня есть вопросы к фанатам "Динамо". Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?

Вот смотришь, будто бегут, пытаются, умирают, друг друга бьют, но ничего не создают. А потом нам будут говорить, что было напряжение", - сказал Леоненко.