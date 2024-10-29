Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: У меня вопрос к фанатам Динамо. Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?
Эксперт традиционно недоволен
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "
"Вообще у меня есть вопросы к фанатам "Динамо". Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?
Вот смотришь, будто бегут, пытаются, умирают, друг друга бьют, но ничего не создают. А потом нам будут говорить, что было напряжение", - сказал Леоненко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Чемпіон
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:22
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн
Комментарии 2