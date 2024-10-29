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Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф

Премьер-лига
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Впрочем, никакой заангажированности в действиях арбитров полиграфологи не нашли

Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

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Украинские арбитры Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин, которые причастны к ошибочному назначению пенальти в ворота "Александрии" в матче УПЛ с "Рухом" (1:1), прошли в УАФ процедуру собеседования на детекторе лжи.

Как сообщает ТаТоТаке, по предварительным результатам специалисты-полиграфологи не обнаружили у обоих судей признаков заангажированности в любой форме. Все указывает на то, что ошибки стали следствием человеческого фактора, профессиональным багом.

Напомним, что Деревинский (уже как арбитр в поле) также назначил ошибочный пенальти в матче 4-го тура "Рух" – "Заря" (3:0) в пользу львовской команды.

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ФК Александрия Рух (Львов) Алексей Деревинский УАФ Дмитрий Панчишин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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