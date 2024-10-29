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Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
Впрочем, никакой заангажированности в действиях арбитров полиграфологи не нашли
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Украинские арбитры Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин, которые причастны к ошибочному назначению пенальти в ворота "Александрии" в матче
Как сообщает ТаТоТаке, по предварительным результатам специалисты-полиграфологи не обнаружили у обоих судей признаков заангажированности в любой форме. Все указывает на то, что ошибки стали следствием человеческого фактора, профессиональным багом.
Напомним, что Деревинский (уже как арбитр в поле) также назначил ошибочный пенальти в матче 4-го тура "Рух" – "Заря" (3:0) в пользу львовской команды.
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