Шахтер готовится к матчу з Зарей на базе Emily Resort в Винниках, которая принадлежит президенту Руха

" Шахтер " продолжает подготовку к кубковому поединку с "Зарей", который состоится в среду, 30 октября на "Арене Львов".

29 октября команда провела тренировку на базе спортивного комплекса Emily Resort в Винниках.

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“Горняки“ провели теоретическое занятие с видеоанализом соперника, затем игроки провели традиционную активацию в фитнес-центре, после чего отправились на поле. Сессия состояла из разминки, упражнений на держание мяча на четыре мини-ворота, отработки тактических аспектов и стандартных положений.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Заря" состоится в среду, 30 октября, во Львове и начнется в 18:00.