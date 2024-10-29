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Шахтер готовится к матчу з Зарей на базе Emily Resort в Винниках, которая принадлежит президенту Руха
Горняки вернулись на Emily Resort
shakhtar.com
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29 октября команда провела тренировку на базе спортивного комплекса Emily Resort в Винниках.
“Горняки“ провели теоретическое занятие с видеоанализом соперника, затем игроки провели традиционную активацию в фитнес-центре, после чего отправились на поле. Сессия состояла из разминки, упражнений на держание мяча на четыре мини-ворота, отработки тактических аспектов и стандартных положений.
Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Заря" состоится в среду, 30 октября, во Львове и начнется в 18:00.
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