  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевцов: У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец, ведь это близкая к дому команда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевцов: У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец, ведь это близкая к дому команда

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник доволен, что оказался в одесском клубе

Шевцов: У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец, ведь это близкая к дому команда

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Илья Шевцов ответил, долго ли он думал над предложением продолжить карьеру в составе "моряков".

“Я сам из Херсона. С детства болел за "Черноморец", постоянно смотрел матчи команды, приезжал часто на этот стадион, в то время, когда еще был сильный состав (сезон 2013/14 – прим.). Поэтому можно сказать, у меня была небольшая детская мечта — играть за "Черноморец", ведь это близкая к дому команда. Поэтому, в принципе, не раздумывал над этим решением, ведь я давно был без футбола и без команды, а это очень тяжело", – признался футболист.

Читайте такжеШевцов: Гол в ворота Оболони – самый важный в моей жизни

Полузащитник не выходил на поле почти два года. До дебюта в "Черноморце" в начале октября он играл еще осенью 2022-го в составе "Шарлотт Индепенденс" (USL Лига Один).

По теме
yellow-arrow
Шахтер готовится к матчу з Зарей на базе Emily Resort в Винниках, которая принадлежит президенту Руха
yellow-arrow
Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
yellow-arrow
Леоненко: У меня вопрос к фанатам Динамо. Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента?
Черноморец (Одесса) Илья Шевцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chernomorets Odessa Fan Page
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости