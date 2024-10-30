Шевцов: У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец, ведь это близкая к дому команда

Илья Шевцов ответил, долго ли он думал над предложением продолжить карьеру в составе "моряков".

“Я сам из Херсона. С детства болел за "Черноморец", постоянно смотрел матчи команды, приезжал часто на этот стадион, в то время, когда еще был сильный состав (сезон 2013/14 – прим.). Поэтому можно сказать, у меня была небольшая детская мечта — играть за "Черноморец", ведь это близкая к дому команда. Поэтому, в принципе, не раздумывал над этим решением, ведь я давно был без футбола и без команды, а это очень тяжело", – признался футболист.