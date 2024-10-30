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Чоботенко: В этой команде не будет человека, который ставит себя выше коллектива. Макуана это сделал

Премьер-лига

О ситуации с конголезским вингером защитник рассказал в программе ТаТоТаке

Чоботенко: В этой команде не будет человека, который ставит себя выше коллектива. Макуана это сделал

Фото: ФК Полісся

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Вице-капитан "Полесья" Сергей Чоботенко раскрыл причины отстранения Бени Макуана.

"В этой команде не будет человека, который ставит себя выше коллектива. Бени это сделал. Ну его наказали. Сейчас уже надеюсь, что он будет тренироваться в общей группе и будет для нас помощником. А на счет его поведения, то после последнего инцидента за ним не было ничего замечено. Это было после игры. Не буду все в деталях рассказывать, но, скажем так, он нарушил командное расписание", – сказал Чоботенко.

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Напомним, Макуана был отстранен от тренировок с первой командой после матча с "Вересом". Через несколько недель в клубе решили дать ему второй шанс.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Бени Макуана
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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