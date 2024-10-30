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Капитан Полесья вернулся к тренировкам в общей группе

Премьер-лига

Футболист отсутствовал в течение 5 недель

Капитан Полесья вернулся к тренировкам в общей группе

Фото: Instagram

Новина українською

Основной опорник "Полесья" Руслан Бабенко вернулся в общую группу команды. Капитан "волков" пропустил пять недель из-за повреждения.

В комментарии клубной пресс-службе он поделился мыслями после своего возвращения к тренировкам.

- Я не помню, чтобы в моей карьере такой был такой тяжелый период. Много работал в зале, уделял много времени восстановлению, и, можно сказать, что физические кондиции не в лучшем состоянии. Но с каждой тренировкой чувствую себя лучше. Очень скучал по матчам. Во-первых, хочу поблагодарить весь медицинский персонал, физиотерапевтов, тренеров, с которыми я проходил реабилитацию. Очень рад вернуться. Впереди самый важный период первой части сезона. Очень жду этих матчей и надеюсь, что смогу помочь команде.

- Много нервных клеток, очевидно тратил в день матчей?

- Очень много, очень много, и, я же говорю, с оптимизмом смотрю в такие лобовые матчи, что нас ждут. Когда смотрел со стороны наши матчи, пытался морально помочь ребятам в раздевалке. Все будет решаться на поле в следующих матчах, - отметил Бабенко.

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Руслан Бабенко Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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