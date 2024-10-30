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Экс-хавбек ЛНЗ: Жаль президента клуба. Его доят со всех сторон. Это знаю не только я

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Откровения бывшего игрока середняка УПЛ

Экс-хавбек ЛНЗ: Жаль президента клуба. Его доят со всех сторон. Это знаю не только я

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Полузащитник перволиговой "Кудровки" Владислав Нехтий высказался о положении в черкасском ЛНЗ.

"В ЛНЗ вообще такая ситуация, что мне просто жаль президента клуба. Его доят со всех сторон. Это знаю не только я. Футбольный мир тесен. Берут таких игроков... Я никого не хочу обидеть, но исходя из того, кого подписывают, что там происходит, какие суммы фигурируют... Это же страшно становится.

Не знаю, возможно, там дают зеленый свет на это. Пожалуй, ЛНЗ вообще полностью играл бы легионерами, если бы разрешили. У нас менталитет такой, что лучше взять кого-то из Буркина-Фасо, чем дать шанс украинцу. И менеджмент тебе скажет: "Да ты что!? Это же легионер!". Потом спрашивают, где пропадают наши таланты. Да вы же сами не даете им шанса!

Болельщики наши также туда же. Увидят темнокожего парня и к нему очередь стоит, чтобы сфотографироваться. Потому что он темнокожий.

Не хотят переплачивать украинцам? Я знаю, что легионеры приходят на не более низкие условия, чем просят украинцы. Им платят не копейки. Там очень хорошие зарплаты. Я слышал суммы.

Покупают легионеров, платят им зарплату, подъемные, плюс агентские... Мне кажется, что все это так дерибанится между собой, что даже жаль становится", - рассказал Нехтий.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Нехтий выступал за ЛНЗ.

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Владислав Нехтий ЛНЗ (Черкассы) ФК Кудровка
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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