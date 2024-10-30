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Морозко оценил возможность появления Усика в составе Полесья в рамках УПЛ

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Морозко оценил возможность появления Усика в составе Полесья в рамках УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Вереса" и бывший игрок "Полесья" Евгений Морозко ответил на вопрос о будущем украинского боксера Александра Усика в житомирской команде.

- Буткевич пригласил Усика. Это его друг или это больше какая-то такая составляющая медийности?

- Я думаю, в первую очередь это друг, товарищ его. Не знаю даже, где они познакомились, когда это получилось. Ну, и медиа, конечно. Это пиар для клуба, как ни крути. Кто бы что ни говорил, это пиар на весь мир, когда он даже на бой с Фьюри выходил - костюм «Полесье», сзади было написано.

Он и человек... Когда он на сборы к нам приехал, мы думали: "Ну как Усик вообще будет играть в футбол?" Я тебе скажу: да, он где-то не настолько координирован, как мы, но понимает футбол так, как мы, понимает, как играть. У него, может, не то мастерство, конечно, но понимание игры у него на высоком уровне.

- Думаешь, он сыграет за "Полесье"?

- 99 процентов, что сыграет.

- В УПЛ?

- Да.

- Какие-то истории об Усике можешь рассказать?

- Он - просто обычный человек, такой же, как и мы. Когда он показывал нам видео, как он готовится, и он хотел донести нам... Он как психолог был какой-то. Он показывал, как готовится к боям своих - и тем самым нас мотивировал. Те, кто правильно понимали - они воспринимали это, как мотивацию.

Мы сидели в комнате, он показывал видео, как он готовился: тазик воды, он туда ныряет, 4 минуты сидит, просто теряет сознание, его под руки, понюхал нашатырь, все дела - и опять туда же. Прикинь, какой дух у этого человека, что он так делает. Это нереально. Теряешь сознание - и опять ты без воздуха.

- Звали его к себе на какой-то движачок или он максимально не по тому?

- Да, конечно, мы гуляли, он был на сборах с командой. Реально он сам хотел это пережить, как это футболисты делают. Так же я бы хотел присоединиться к нему в лагере, когда он готовится, мне интересно посмотреть и в этом поучаствовать. Так же и для него это было, - сказал Морозко.

Напомним, что Усик имеет действующий контракт с "Полесьем". В официальном матче за "волков" Александр пока не дебютировал.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Александр Усик Евгений Морозко
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Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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