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Буряк: Для Динамо было важно не дать Шахтеру сократить разрыв в 6 баллов

Премьер-лига

Легенда киевлян прокомментировал результат Украинского Классического

Буряк: Для Динамо было важно не дать Шахтеру сократить разрыв в 6 баллов

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Легенда "Динамо" Леонид Буряк поделился впечатлениями от матча киевлян с "Шахтером" (1:1) в рамках 11-го тура УПЛ.

– Зная настрой "Динамо" и "Шахтера", я думаю, что ничья – это закономерный результат. Обе команды на большее не наиграли. Но, мне кажется, что все-таки для "Динамо" эта ничья выглядит предпочтительнее, потому что разрыв от "Шахтера" остался тот же шесть очков, и киевляне остались лидерами УПЛ. Для "Динамо" было важно не дать "Шахтеру" сократить разрыв в шесть баллов.

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– Почему у "Динамо" и "Шахтера" не получается играть в еврокубках, как в чемпионате Украины и забивать?

– Киевляне и дончане то свое преимущество, которое у них есть в УПЛ, не могут перенести на европейскую арену. Для еврокубковых матчей им на данный момент не хватает исполнительского мастерства. Также этим клубам не хватает тех футболистов, которые у них были раньше в наличии. Поэтому имеем то, что имеем.

– Но все-таки показалось, что в классико "Динамо" и "Шахтер" выглядели поактивнее предыдущих встреч. Может, все-таки в следующих еврокубковых матчах с "Ференцварошем" и "Янг Бойз" у них получится добиться положительного результата?

– Хочется, чтобы так было. Но проблема в том, что логистика очень много сил отнимает. Есть свои проблемы. И опять-таки стоит отметить, что на данный момент у "Шахтера" и "Динамо" нет того запаса мастерства, с которым мы могли бы на равных играть против европейских команд. Просто нужно время и, я думаю, что игра наших грандов будет улучшаться, - сказал Буряк.

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Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 13:44
Буряк -- розумна людина !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 13:44
Буряк -- розумна людина !
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
30.10.2024 в 14:04
лижи дальше
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