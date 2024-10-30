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Не только Ребров. Лудогорец хотел переманить еще одного украинского тренера

Премьер-лига

Болгарский клуб высоко оценивает работу специалиста

Не только Ребров. Лудогорец хотел переманить еще одного украинского тренера

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Лудогорец" рассматривал возможность приглашения на пост главного тренера наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, сообщает Sport Arena.

По информации источника, руководство болгарского клуба высоко оценивает работу украинского специалиста. При этом, как отмечается, сам Вернидуб ни в какие обсуждения не вступал, будучи сосредоточенным на работе в "Кривбассе". В итоге, "Лудогорец" воглавил Игоре Йовичевич, который в свое время тренировал "Шахтер".

Что касается Вернидуба, то коуч начал работу в криворожском клубе летом 2022 года. В текущем сезоне УПЛ криворожане идут на пятой позиции.

Ранее была информация, что "Лудогорец" делал предложение главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Лудогорец (Разград)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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