Рух проиграл суд своему беглецу - львовяне должны выплатить компенсацию

"Рух" проиграл спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в споре против Ивана Варфоломеева. Об этом сообщил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

Суд подтвердил, что Варфоломеев не совершил никаких правонарушений в процессе перехода в "Слован" Либерец, а официальные лица манипулировали ситуацией вокруг игрока. В частности, свидетели от львовского клуба подали неправдивые показания. По этому факту может быть открыто дисциплинарное производство в футбольной ассоциации Украины.

Отмечается, что теперь "Рух" обязан выплатить сорок тысяч гривень задолженности по заработной плате своему бывшему футболисту.

Напомним, Варфоломеев перешел в "Слован" летом 2022 года. Сообщалось, что Палата по разрешению споров УАФ приняла решение о том, что 20-летний полузащитник неправомерно и в одностороннем порядке расторг контракт с "Рухом", покинув Украину, и должен будет выплатить львовскому клубу 100 тысяч долларов.