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Рух проиграл суд своему беглецу - львовяне должны выплатить компенсацию

Премьер-лига
Обновлено

Речь идёт о задолженности

Рух проиграл суд своему беглецу - львовяне должны выплатить компенсацию

ФК Слован

Новина українською

"Рух" проиграл спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в споре против Ивана Варфоломеева. Об этом сообщил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

Суд подтвердил, что Варфоломеев не совершил никаких правонарушений в процессе перехода в "Слован" Либерец, а официальные лица манипулировали ситуацией вокруг игрока. В частности, свидетели от львовского клуба подали неправдивые показания. По этому факту может быть открыто дисциплинарное производство в футбольной ассоциации Украины.

Отмечается, что теперь "Рух" обязан выплатить сорок тысяч гривень задолженности по заработной плате своему бывшему футболисту.

Напомним, Варфоломеев перешел в "Слован" летом 2022 года. Сообщалось, что Палата по разрешению споров УАФ приняла решение о том, что 20-летний полузащитник неправомерно и в одностороннем порядке расторг контракт с "Рухом", покинув Украину, и должен будет выплатить львовскому клубу 100 тысяч долларов.

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суд Слован (Либерец) Рух (Львов) Иван Варфоломеев
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Источник:
Вячеслав Заховайло
Опубликовал: Александр Бураков
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