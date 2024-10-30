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Как Мудрик с Шапаренко. Экс-игрок Полесья рассказал, как Макуана хотел "отжать" номер у Будковского

Премьер-лига

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Как Мудрик с Шапаренко. Экс-игрок Полесья рассказал, как Макуана хотел "отжать" номер у Будковского

t.me/fcpolissya

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Экс-игрок "Полесья" Евгений Морозко рассказал скандальную историю, связанную с легионером команды Бени Макуана, который хотел забрать игровой номер у Филиппа Будковского.

"Макуана пришел в команду, а Фил Будковский, играл под 28-м номером. А у Макуана в "Монпелье" был 28-й.

Говорит: "Я хочу 28-й и все". Администратор говорит, что номер занят.

Он подходит к Филлу и говорит: "Все, меняемся, ты бери другой, а я возьму 28-й". Тот ответил, иди, мол, на *** мальчик", – рассказал Морозко.

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Филипп Будковский Полесье (Житомир) Евгений Морозко Бени Макуана
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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