Как Мудрик с Шапаренко. Экс-игрок Полесья рассказал, как Макуана хотел "отжать" номер у Будковского

Экс-игрок " Полесья " Евгений Морозко рассказал скандальную историю, связанную с легионером команды Бени Макуана, который хотел забрать игровой номер у Филиппа Будковского.

"Макуана пришел в команду, а Фил Будковский, играл под 28-м номером. А у Макуана в "Монпелье" был 28-й.

Говорит: "Я хочу 28-й и все". Администратор говорит, что номер занят.

Он подходит к Филлу и говорит: "Все, меняемся, ты бери другой, а я возьму 28-й". Тот ответил, иди, мол, на *** мальчик", – рассказал Морозко.