Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Мудрик с Шапаренко. Экс-игрок Полесья рассказал, как Макуана хотел "отжать" номер у Будковского
Ничего из этой затеи не вышло
t.me/fcpolissya
Экс-игрок "
"Макуана пришел в команду, а Фил Будковский, играл под 28-м номером. А у Макуана в "Монпелье" был 28-й.
Говорит: "Я хочу 28-й и все". Администратор говорит, что номер занят.
Он подходит к Филлу и говорит: "Все, меняемся, ты бери другой, а я возьму 28-й". Тот ответил, иди, мол, на *** мальчик", – рассказал Морозко.
Читайте такжеСкандал в сборной. Мудрик и Шапаренко не поделили игровой номер
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
- Шахтер разочаровывает. Кто может заменить Пушича на тренерском мостике
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium