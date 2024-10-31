Клуб УПЛ получил премиальные, несмотря на поражение в дерби

21-го октября в рамках 10-го тура УПЛ "Рух" и "Карпаты" написали первую главу нового львовского противостояния. Это дерби без особых сложностей сразу стало самым принципиальным в Украине. Потому что конкуренции особой и нет. А если учитывать напряжение, подготовку сторон, закулисные разговоры и собственно антураж вокруг матча, вполне возможно, что когда-то дерби "Рух" - "Карпаты" войдет и в европейский топ.

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Победить "новичка" УПЛ в дебютной встрече для "Руха" было делом всего чемпионата. Это особо и не скрывалось. Команда Виталия Пономарева действительно провела неплохой поединок, но единственный гол "карпатовца" Жана Педросо решил судьбу матча в пользу "зелено-белых". Однако, по информации UA-Футбол, руководство "Руха" действиями и игрой своей команды осталось довольно. Как итог, даже несмотря на поражение, "руховцы" получили премиальные. А еще потому, что приближалось дерби "номер два" (кубковый матч с "Карпатами"). Поэтому атмосферу в коллективе нужно было спасать.

Как также узнал UA-Футбол, "бонус" за победу в матче 10-го тура чемпионата получили и "Карпаты". Обычно, победы в играх такого статуса побуждают клубных боссов к щедрости. Как вот, к примеру, президента "Полесья" Геннадия Буткевича, который за победу над "Шахтером" объявил свое широко известное и понятное: "Два слова – 5 премиальных". Но игроков "Карпат" такое счастье обошло стороной. Команда получила обычные премиальные, как и за победу над "Оболонью".