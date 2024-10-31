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Недоволен своим положением. Хавбек Руха может покинуть клуб - Источник

Премьер-лига

Футболист потерял место в основе

Недоволен своим положением. Хавбек Руха может покинуть клуб - Источник

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Фредди Плюман очень недоволен своим положением во львовской команде, сообщает Спортивка.

29-летний футболист потерял место в стартовом составе. Особенно хавбек был разочарован после поединка с "Карпатами" (1:0), в котором он не получил шанса от Виталия Пономарева.

Между тем, пока команда в раздевалке праздновала победу в сверхпринципиальном дерби, сам Фрреди быстро покинул "Арену Львов" в не лучшем настроении.

Если верить ресурсу Transfermarkt, то действующий контракт Плюмана с "Рухом" рассчитан до лета текущего года. Вероятнее всего, что игрок покинет львовскую команду, ведь продлевать с ним соглашение не планируют. При этом вполне вероятно, что Фреди могут отпустить раньше в том случае, если "желто-черные" получат соответствующее трансферное предложение.

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Рух (Львов) Фредди Плюман
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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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