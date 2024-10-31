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Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ
Кто обслужит ближайшие поединки?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
12-й тур
2 ноября (суббота)
"Карпаты" - "Левый Берег" 15:30. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Шахтер" - "Черноморец" 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
3 ноября (воскресенье)
"Ворскла" - "Колос" 13:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Афанасьев А.О. (Харьков),
"Александрия" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Ингулец" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
4 ноября (понедельник)
"Оболонь" - "Верес" 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Кривбасс" - "Рух" 15:30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Заря" - "ЛНЗ" 18:00. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Резников Д.М. (Каменское).
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