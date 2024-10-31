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В честь Хэллоуина. Игроки Динамо получили образы культовых персонажей

Премьер-лига

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В честь Хэллоуина. Игроки Динамо получили образы культовых персонажей

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" решило оригинально отметить Хэллоуин. Киевский клуб сделал игроков главными героями разных ужасов и популярных образов.

На фотографиях, среди прочего, были представлены Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Георгий Бущан, Александр Караваев, Владислав Дубинчак, Александр Андриевский, Навин Малыш, Владислав Ванат, Николай Шапаренко, Себальос, Денис Попов, Кристиан Биловар, Владимир Бражко и Максим Дячук.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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