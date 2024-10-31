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Морозко: Для меня переход в Верес - это шаг назад. Может, два шага назад
У хавбека более высокие амбиции
Фото: НК "Верес"
Полузащитник "Вереса" Евгений Морозко критически оценил свое нынешнее положение в ривненском клубе.
"Я не играл в "Барселоне". Да, я был в двух командах (речь идет о "Колосе" и "Полесье" - прим.), но мы шли не ниже пятого места. У нас были всегда задачи, еврокубки и так далее. И победы, и уверенность. Это футбол.
Для меня "Верес", как шаг назад, может два шага назад. Реально так, потому что я не знаю, как это быть - бороться за выживание. У нас были разговоры с командой, такие, когда у меня таких не было. У меня всегда были положительные моменты, потому что с каждым годом мы растем-растем-растем.
А здесь сейчас немножко иначе, здесь надо, мне так кажется, менять менталитет клуба. Абсолютно всех - и тренеров, и футболистов, и в офисе людей, и рабочих стадиона. Надо привыкать побеждать, и тогда придут и еврокубки, и так далее.
Конечно, мы об этом говорим. Это нормальный процесс. И тренеры нам постоянно говорят: "Надо расти". Опять же: Дахновский - он нигде не играл, но 26 лет. И что? Ну, ничего страшного. Слава Шевчук в 32 в Лиге чемпионов в сборную тура попадал».
Напомним, контракт 31-летнего Морозко с "Вересом" рассчитан до конца текущего сезона.
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