  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Морозко: Для меня переход в Верес - это шаг назад. Может, два шага назад
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Морозко: Для меня переход в Верес - это шаг назад. Может, два шага назад

Премьер-лига

У хавбека более высокие амбиции

Морозко: Для меня переход в Верес - это шаг назад. Может, два шага назад

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Евгений Морозко критически оценил свое нынешнее положение в ривненском клубе.

"Я не играл в "Барселоне". Да, я был в двух командах (речь идет о "Колосе" и "Полесье" - прим.), но мы шли не ниже пятого места. У нас были всегда задачи, еврокубки и так далее. И победы, и уверенность. Это футбол.

Для меня "Верес", как шаг назад, может два шага назад. Реально так, потому что я не знаю, как это быть - бороться за выживание. У нас были разговоры с командой, такие, когда у меня таких не было. У меня всегда были положительные моменты, потому что с каждым годом мы растем-растем-растем.

А здесь сейчас немножко иначе, здесь надо, мне так кажется, менять менталитет клуба. Абсолютно всех - и тренеров, и футболистов, и в офисе людей, и рабочих стадиона. Надо привыкать побеждать, и тогда придут и еврокубки, и так далее.

Конечно, мы об этом говорим. Это нормальный процесс. И тренеры нам постоянно говорят: "Надо расти". Опять же: Дахновский - он нигде не играл, но 26 лет. И что? Ну, ничего страшного. Слава Шевчук в 32 в Лиге чемпионов в сборную тура попадал».

Напомним, контракт 31-летнего Морозко с "Вересом" рассчитан до конца текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Вереса провёл 100-й матч за клуб в УПЛ
yellow-arrow
В честь Хэллоуина. Игроки Динамо получили образы культовых персонажей
yellow-arrow
Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура УПЛ
Верес (Ровно) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости