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Полузащитник Вереса провёл 100-й матч за клуб в УПЛ

Премьер-лига

Впереди ещё один юбилей

Полузащитник Вереса провёл 100-й матч за клуб в УПЛ

НК Верес

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Поединок 11-го тура украинской Премьер-Лиги против "Ворсклы" стал для игрока "Вереса" Валерия Кучерова 100-м в рамках УПЛ.

Напомним, в этой встрече 31-летний хавбек отметился результативной передачей в моменте со вторым забитым мячом.

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В составе "Вереса" Кучеров отыграл 80 игр, "Стали" - 12 и "Львова"/"Вереса" - 8. В активе футболиста 6 голов в УПЛ.

Дебютировал Валерий в элитном дивизионе 19 июля 2015 года в составе "Стали" в домашнем матче против "Динамо" (1:2).

Также воскресная игра с "Ворсклой" стала для Кучерова 196-й в футболке "Верес" во всех турнирах.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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