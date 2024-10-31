Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Вереса провёл 100-й матч за клуб в УПЛ
Впереди ещё один юбилей
НК Верес
Поединок 11-го тура украинской Премьер-Лиги против "Ворсклы" стал для игрока "Вереса" Валерия Кучерова 100-м в рамках УПЛ.
Напомним, в этой встрече 31-летний хавбек отметился результативной передачей в моменте со вторым забитым мячом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В составе "Вереса" Кучеров отыграл 80 игр, "Стали" - 12 и "Львова"/"Вереса" - 8. В активе футболиста 6 голов в УПЛ.
Дебютировал Валерий в элитном дивизионе 19 июля 2015 года в составе "Стали" в домашнем матче против "Динамо" (1:2).
Также воскресная игра с "Ворсклой" стала для Кучерова 196-й в футболке "Верес" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ получил премиальные, несмотря на поражение в дерби
- Лунин может перебраться в чемпионат, где играет голкипер сборной Украины
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Украинское классическое раскручивает интригу. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico