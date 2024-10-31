Шахтер – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и одесским "Черноморцем".

1/8 финала Кубка Украины отгремела, возвращаемся обратно в рутину локального первенства. Здесь у "Шахтера" немало задач. Команда Пушича продолжает погоню за "Динамо" и "Александрией". В то же время "Черноморец", хоть и вне зоны вылета, но близок к ней – на расстоянии каких-то 3-4 очков, одесситы по максимуму желают закрепиться повыше. Сделают ли гости ставку на быстрый гол? Или же сядут в оборону с первых минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 2 ноября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук