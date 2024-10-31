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Кривбасс – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Кривбасс – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и львовским "Рухом".

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Команда Юрия Вернидуба пока не дотягивает до топ-4, но при этом назвать ее середняком язык не поворачивается. "Кривбасс" дышит в спину "Шахтеру" и стремится, по крайней мере, сохранить этот статус. В то же время важно понимать, что плотность в турнирной таблице колоссальная. "Рух" – девятый, но у него всего на 3 очка меньше (14 vs 17). Кто будет доминировать в поединке? Смогут ли хозяева одолеть гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 4 ноября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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