"Слава, они сейчас должны нам забить". - экс-игрок Динамо Кочубинский вспомнил о договорняках 70-х годов

Бывший игрок " Динамо " Станислав Кочубинский вспомнил, как в начале 70-х он дебютировал за киевскую команду и о договорных матчах тех времен.

— Вы хорошо помните свой дебют за "Динамо"?

— Конечно. В 1972 году старшим тренером "Динамо" был Александр Александрович Севидов. Помню, мы едем на выезд в Алма-Ату. Я, конечно, ни на что не рассчитывал. И тут меня не включают в стартовый состав на матч дублеров, а выпускают лишь на второй тайм (встреча дублеров закончилась со счетом 0:0, — прим. ред.). Думаю, ну, ничего страшного. На следующий день заходит в комнату врач или кто-то из тренеров и говорит: "Ты готовишься на сегодняшнюю игру основных составов". Как оказалось, мало того, что готовлюсь, еще и на поле выхожу с первых минут.

— Перед этим "Динамо" в чемпионате проиграло две игры московским клубам, наверное, Севидов решил пойти на изменения в составе?

— Нет. Там была другая история. В Алма-Ате была договоренность, что мы с "Кайратом" сыграем вничью. Дело в том, что за Кайрат несколько лет играл сын Севидова — Юрий (1970?1971 годы, — прим. ред.). Они, наверное, через сына попросили сыграть с ними вничью.

— А вы знали об этом?

— Нет. Я не был в той обойме футболистов, чтобы мне перед игрой о таких вещах рассказывать. У "Кайрата" была хорошая команда. В составе много экс-спартаковцев: Осянин, Рожков, Семин, Михайлин, Янкин (Юрий Семин в той игре участия не принимал, — прим. ред.).

В том матче я играл на позиции опорного полузащитника. Действовал надежно. Где какой-то момент — везде успевал. Там накрыл, там подкат сделал, там мяч выбил. Почти весь матч мы вели в счете (на 3-й минуте гол с передачи Блохина забил Мунтян, — прим. ред.) И вот...

— Как вы поняли, что матч "нечистый"?

— Остается минут 20 до окончания матча, я в который раз забираю мяч у соперника, который рвется к нашим воротам, и тут слышу, как кайратовец Рожков кричит Мунтяну: "Муня, скажи этому пацану, что он делает?" Мунтян подходит ко мне и говорит: "Слава, они сейчас должны нам забить". А у меня сразу в голове: "Как это — забить?". Короче, за 10 минут до конца игры Севидов меня меняет. Только спустился в подтрибунное помещение — слышу, стадион "сорвался", болельщики кричат — гол!

Сыграли мы с "Кайратом" — 1:1. (Согласно статистике того матча, ответный гол Кайрат забил на 69 минуте, а Кочубинского заменили на 79-й, — прим. ред.) А через пять дней мы уже играли в Баку против Нефтчи, я снова вышел в основе. На этот раз мы одержали разгромную победу 4:1. Три мяча забил Владимир Мунтян. Вот такими были мои первые игры в Высшей лиге