Гагарин: Кричать о том, что мы не приедем в Кривой Рог, что здесь нельзя играть – это неуважение

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал, почему клуб продолжает проводить домашние матчи в Кривом Роге.

– После того, как домашний поединок с "Шахтером" не удалось доиграть из-за тревоги, снова начали появляться разговоры об уместности проводить матчи в Кривом Роге. Как вы к ним относитесь и что бы ответили?

– Очень легко об этом говорить, когда сидишь в регионе, в котором, по твоему мнению, нет войны. Эти люди забывают, что война не "здесь у нас", как они говорят, а в каждом уголке. Это то, что мы слышим, и то, что некоторые околофутбольные люди говорят. Но эти "умники" никогда не выйдут, не скажут об этом открыто. Они будут использовать какие-то анонимные телеграм-каналы, какие-то подконтрольные СМИ, каких-нибудь блогеров, которые будут сидеть и рассказывать, как здесь у нас в Кривом Роге опасно.

А в настоящее время в Кривом Роге живет более 600 тысяч человек, много переселенцев, многие оставшиеся работают и приближают нашу победу. Здесь работает академия "Кривбасса", в которой занимается тысяча юных футболистов. Дети наших защитников, переселенцы, те, кто потерял близких в этой проклятой войне. Футбол их хоть чуть-чуть отвлекает от того, что они пережили, дает надежду, социализирует. Все команды "Кривбасса": основа, U-19, девушки. Все они играют, тренируются и живут в Кривом Роге, где так "опасно".

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Наше присутствие в Кривом Роге – большая поддержка родному городу. Матчи – это настоящий праздник для жителей города, наших ветеранов, родственников тех, кто воюет или отдал самое ценное за нашу свободу и независимость. Мы здесь, мы рядом, и только вместе мы победим. А кричать о том, что мы не приедем, что здесь нельзя играть – это неуважение. Мы все украинцы, у нас у всех война, но не до всех, к сожалению, это доходит.

– В одном из комментариев после игры с "Шахтером" вы говорили, что домашние матчи "Кривбасса" сознательно ставятся на 18.00, потому что в это время наименьшее количество тревог. Однако после этого обе следующие игры начинались раньше. Это давление со стороны УПЛ или желание клуба?

– Это давление от клубов, о которых я говорил немного раньше. Это давление, с которым просто некоторые люди не справились. Нашу игру с "Ворсклой" поставили на другое время – и у нас было две тревоги. Если бы в этот день мы начали в 18:00, у нас бы не было ни одной. Поэтому сколько угодно можно там смеяться, когда мы говорим, что анализировали ситуацию с воздушными тревогами, но если вы не доверяете людям, живущим в этом городе, которые работают здесь, то, пожалуй, это какие-то проблемы у вас.

Откровенно, нам безразлично. Скажут играть в 13:00 – будем играть в 13:00, 15:30 - значит 15:30. Для нас главное – играть в Кривом Роге. А под все остальное подстроимся, потому что мы и не под такое подстраивались.