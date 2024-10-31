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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Рух - Полесье
Матч состоится в 2024 году
Фото: ФК Рух
Дирекция
Как сообщает пресс-служба житомирского клуба, матч состоится во Львове в среду, 4 декабря. Время начала матча будет определено дополнительно.
Напомним, что матч не был сыгран в 1-м туре, по тому что несколько игроков "Руха" отправилис ь в составе сборной Украины на Олимпиаду-2024.
"Полесье" на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, "Рух" идет 9-м.
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Источник:Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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