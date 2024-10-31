  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Рух - Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Рух - Полесье

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится в 2024 году

УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Рух - Полесье

Фото: ФК Рух

Новина українською

Дирекция Премьер-лиги утвердила дату перенесенного матча 1-го тура "Рух" - "Полесье".

Как сообщает пресс-служба житомирского клуба, матч состоится во Львове в среду, 4 декабря. Время начала матча будет определено дополнительно.

Напомним, что матч не был сыгран в 1-м туре, по тому что несколько игроков "Руха" отправилис ь в составе сборной Украины на Олимпиаду-2024.

"Полесье" на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, "Рух" идет 9-м.

По теме
yellow-arrow
Гагарин: Еще в детстве я сам сшил большой флаг Кривбасса и весь матч им размахивал
yellow-arrow
В ЛНЗ поздравили с Хэллоуином. Видео
yellow-arrow
"Слава, они сейчас должны нам забить". - экс-игрок Динамо Кочубинский вспомнил о договорняках 70-х годов
Рух (Львов) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости