Гагарин: Еще в детстве я сам сшил большой флаг Кривбасса и весь матч им размахивал

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал, как он прошел путь от простого болельщика до одного из руководителей клуба.

– Если открыть страницу Артема Гагарина в разделе "руководство" на сайте "Кривбасса", там написано: "прошел путь от фаната клуба до футбольного функционера". Расскажите, пожалуйста, каким был этот путь ?

– Если говорить коротко – все правильно написано. Пожалуй, это было еще до школы, когда он впервые попал на стадион. Я пришел на игру "Кривбасса", мне понравилось, мне захотелось немного большего. Я хотел поддерживать клуб, потому что понимал, что болельщики – это важная составляющая успеха любой команды.

Я сам сшил большой флаг, с удочкой стоял на одном из секторов и весь матч размахивал этим флагом. После этого ко мне начали подходить ребята из фанатского сектора и приглашать присоединиться к ним. Постепенно, не сразу, я все же пришел на сектор, начал ходить, активно болеть, катать за клуб, делать и курить файеры, участвовать в околофутбольной жизни. Возможно, так бы оно и осталось: я просто был бы активным болельщиком, но потом у меня немного все перевернулось, я начал больше времени уделять КВН – это разъезды, путешествия в разные города, разные страны, поэтому времени было очень мало.

Но футбол всегда оставался со мной, я смотрел, болел и волновался, когда "Кривбасса" не стало… После того, как были первые попытки от Сергея Николаевича Мазура возродить клуб, когда он пришел в "Квартал" с просьбой помочь возродить команду, я тоже начал активно участвовать, но тогда к сожалению не сложилось.

И вот, в 2020 году, когда мы объединили усилия с Константином Караманицем, все, наконец, получилось. На тот момент я уже занимался футболом, так сказать был причастным, я стал послом УПЛ и Украинской ассоциации футбола, работал на многих футбольных ивентах, занимался медийкой и тем самым начал заниматься в возрожденном клубе. Потому так и есть: был футбольным болельщиком и стал футбольным функционером.