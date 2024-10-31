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В ЛНЗ поздравили с Хэллоуином. Видео
Черкасский клуб оригинально подошёл к празднику
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ поздравил фанатов с Хэллоуином, который отмечается 31 октября.
На видео, размещённым клубом, показано как клуб готовился к празднику. Украшения, грим детей, которые выводили футболистов и тыква со свечой внутри – символ праздника.
"Конфеты или смерть?", - подписали пост SMM клуба.
Напомним, что ЛНЗ проиграл в Кубке Украины сумской "Виктории". Матч команды доиграли до серии пенальти, в которой сумской клуб был точнее. Видеообзор поединка смотрите на нашем сайте.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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