Вацко – о трансферах бразильцев Карпат: Цена вопроса очень серьезная

Журналист рассказал об условиях трансферов Жана Педросо и Бруниньо.

"Впечатления от бразильцев в "Карпатах"? Скепсиса нет, но и эйфории нет тоже. Для нынешнего уровня чемпионата – не звездные, не феноменальные, но ок игроки.

Жан Педросо... Иностранец, приехавший в наш чемпионат. Я открываю Transfermarkt, смотрю цифру, что "Карпаты" заплатили за 20-летнего бразильца 500 тысяч евро. Но при этом футболист сидит на лавочке. Как относиться к такому футболисту?"