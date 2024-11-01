Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко – о трансферах бразильцев Карпат: Цена вопроса очень серьезная
Комментатор раскрыл подробности перехода новичков
Скриншот: ТК Футбол
Журналист рассказал об условиях трансферов Жана Педросо и Бруниньо.
"Впечатления от бразильцев в "Карпатах"? Скепсиса нет, но и эйфории нет тоже. Для нынешнего уровня чемпионата – не звездные, не феноменальные, но ок игроки.
Жан Педросо... Иностранец, приехавший в наш чемпионат. Я открываю Transfermarkt, смотрю цифру, что "Карпаты" заплатили за 20-летнего бразильца 500 тысяч евро. Но при этом футболист сидит на лавочке. Как относиться к такому футболисту?"
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Оказывается, Жан пришел в аренду до конца сезона. Аренда с опцией выкупа, она необязательная. Цена вопроса очень серьезная: порядка 2 млн долларов. У Педросо есть качества. Высокий, хорошо головой играет, очень нравится с мячом. Такой мягкий, спокойный. Но я не готов говорить, что Жан – центральный защитник категории "вау".
Дальше – Бруниньо. Он принес "Карпатам" победу в матче против "Оболони", забив свой первый гол в УПЛ. Опять же, это футболист, которого "Карпаты" также получили бесплатно и имеют опцию выкупа в будущем. Там цена вопроса тоже серьезная, но до миллиона долларов", – поделился Вацко в авторской программе.
Напомним, что состав "львов" пополнили 3 бразильца.
Популярное сейчас
- Вице-президент Кривбасса: У меня слеза потекла: какие бедные Шахтер и Динамо
- Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился
- Андрей Лунин вместе со своей женой удивили семейным образом на Хэллоуин
- Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico