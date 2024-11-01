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Вацко – о трансферах бразильцев Карпат: Цена вопроса очень серьезная

Премьер-лига

Комментатор раскрыл подробности перехода новичков

Вацко – о трансферах бразильцев Карпат: Цена вопроса очень серьезная

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Журналист рассказал об условиях трансферов Жана Педросо и Бруниньо.

"Впечатления от бразильцев в "Карпатах"? Скепсиса нет, но и эйфории нет тоже. Для нынешнего уровня чемпионата – не звездные, не феноменальные, но ок игроки.

Жан Педросо... Иностранец, приехавший в наш чемпионат. Я открываю Transfermarkt, смотрю цифру, что "Карпаты" заплатили за 20-летнего бразильца 500 тысяч евро. Но при этом футболист сидит на лавочке. Как относиться к такому футболисту?"

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"Оказывается, Жан пришел в аренду до конца сезона. Аренда с опцией выкупа, она необязательная. Цена вопроса очень серьезная: порядка 2 млн долларов. У Педросо есть качества. Высокий, хорошо головой играет, очень нравится с мячом. Такой мягкий, спокойный. Но я не готов говорить, что Жан – центральный защитник категории "вау".

Дальше – Бруниньо. Он принес "Карпатам" победу в матче против "Оболони", забив свой первый гол в УПЛ. Опять же, это футболист, которого "Карпаты" также получили бесплатно и имеют опцию выкупа в будущем. Там цена вопроса тоже серьезная, но до миллиона долларов", – поделился Вацко в авторской программе.

Напомним, что состав "львов" пополнили 3 бразильца.

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Виктор Вацко Карпаты (Львов) Жан Педросо Бруниньо
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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