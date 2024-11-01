Гагарин - о медийности: Многие клубы не считают нужным на это тратить даже не деньги, а время

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о важности медийных активностей и развитии бренда для футбольных клубов.

- По уровню медийной активности, развитию соцсетей и собственного бренда "Кривбасс" точно один из лидеров УПЛ. Как бы вы объяснили другим клубам, что развиваться в этом направлении тоже очень важно?

- Мне кажется, что они сами к этому должны прийти. Потому что если кого-то к чему-то заставлять, то от этого пользы точно не будет. Зачем делать что-то, если ты не понимаешь, для чего оно тебе нужно?

Сейчас такой мир. Футбол в диджитале смотрят большинство болельщиков. Таковы современные реалии и в нашей стране, и в целом в мире. Футбол, каким он был в своем начале, когда есть 22 человека и мяч - это уже не работает. Вокруг футбола очень много всего интересного происходит, сейчас это настоящее шоу, и надо делать его еще интереснее, чтобы людей притягивать к твоему клубу, твоему бренду, чтобы у тебя появлялись новые болельщики и не терять старых. Здесь все инструменты хорошие, поэтому их надо применять. Медийность - это только часть большого процесса, но очень важная.

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- Кого бы из конкурентов по УПЛ отметили этом плане?

- Гораздо легче работать в медийном плане, когда у тебя есть или деньги, ну или бренд, который, с давних времен существует и имеет своих преданных поклонников. Когда в клубе ничего не менялось, нигде он не исчезал, не было никаких пертурбаций... понимаете, о чем я. Даже учитывая, что футбольный клуб "Кривбасс" существовал до 2013 года и имеет большую историю, много болельщиков, но все равно нам этот процесс дается непросто. После семилетней паузы мы начинали все почти с нуля: Вторая лига, Первая лига и вот сейчас УПЛ. Но от того только интереснее.

Если выделять кого-то из других клубов, то, пожалуй, отмечу "Верес", ЛНЗ и "Рух". Это там где тоже все с нуля и это чувствуется. Современные подходы, нестандартные решения и от того, что они делают, не отдает "совком". Сейчас очень активен "Левый Берег". Это если говорить именно о медийности.

Но с другой стороны, у ЛНЗ, ЛБ и "Руха" все хорошо с финансами. Также у этих клубов есть условная безопасность, хотя ни в каком городе нашей страны не может быть спокойно, пока жив тот дед старик и продолжается война. Поэтому этим клубам легче с маркетингом и планированием. А вот когда надо со скромным бюджетом быть медийно активными - вот это интересно. Когда из-за близости врага ты не можешь нормально спланировать даже матчдей - вот это сложно. И здесь подключается креатив, опыт, какие-то знакомства, для реализации того, что задумано. Трудолюбие и преданность каждого члена команды выходит на первый план.

- Почему некоторые клубы ведут себя в медиапространстве слишком пассивно? Это только вопрос денег, или чего-то еще? Возможно ли развиваться в этом направлении с бюджетами уровня аутсайдеров лиги?

- Это возможно. Чтобы медийка просто была, нужны минимальные финансовые затраты. Но надо большое желание. Многие клубы не считают нужным на это тратить даже не деньги, а время. Потому что это сложно: найти того человека, который будет этим жить, будет магнитом, который будет притягивать людей, заряжать их работать, даже когда не все в порядке с финансами. Он должен быть движущей силой, которая пушит твой бренд вперед. Если есть желание, то это все возможно, - считает Гагарин.