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Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо

Премьер-лига

Поединок пройдет в начале декабря

Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо

Фото із сайту УПЛ

Новина українською

Дирекцией УПЛ была определена дата проведения перенесенного матча 1-го тура Чемпионата Украины сезона 2024/25 "Александрия" - "Динамо".

Поединок состоится в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба лиги. Время начала игры будет определено дополнительно.

Этот матч был перенесен из-за вызова группы игроков в состав олимпийской сборной Украины, которая принимала участие в Олимпийских играх 2024.

Ранее стало известно, когда состоится перенесенный матч 1-го тура "Рух" - "Полесье".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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