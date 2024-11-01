Премьер-лига
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Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
Поединок пройдет в начале декабря
Фото із сайту УПЛ
Дирекцией УПЛ была определена дата проведения перенесенного матча 1-го тура Чемпионата Украины сезона 2024/25 "Александрия" - "Динамо".
Поединок состоится в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба лиги. Время начала игры будет определено дополнительно.
Этот матч был перенесен из-за вызова группы игроков в состав олимпийской сборной Украины, которая принимала участие в Олимпийских играх 2024.
Ранее стало известно, когда состоится перенесенный матч 1-го тура "Рух" - "Полесье".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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