"Карраско не видит меня в команде". Прошлогодний лидер ЛНЗ рассказал о своем переводе в U-19

34-летний правый полузащитник ЛНЗ Сергей Шестаков объяснил, почему был переведен в U-19 после прихода нового главного тренера Андреса Карраско.

"Летом пришел новый тренер Андрес Карраско, начались изменения в команде. Я прошел все сборы, однако где-то за неделю-две до начала сезона генеральный директор клуба сообщил, что тренер не видит меня в команде. То есть я должен был принять решение: или покинуть клуб или остаться в U-19.

Объяснил ли мне кто-то причины такого решения? Ни с главным тренером, ни с его помощниками я не разговаривал. Никто четко мне ничего не объяснил. Может, не захотели, может, на то были другие причины. Менеджмент только донес, что Карраско не видит меня в команде!

В футболе такое бывает, что когда меняется тренер, то наступают изменения. Я был во многих командах и часто переживал подобные моменты. Одни футболисты уходят, а другие приходят на замену. Я не могу нравиться всем подряд. У тренера есть свое видение команды, под которое он подбирает исполнителей.

Карраско - хороший тренер. Я все понимал на тренировках, потому что свободно говорю по-английски. Делал от себя максимум.

Честно говоря, я не ожидал такого хода событий. Бывает, когда приходит новый тренер, он сразу говорит, кто ему нужен, а кто нет. Тогда всем легче. А так я прошел все сборы и готовился к старту чемпионата, а мне сказали, что я не нужен. Это как-то очень странно было для меня. И я не знал, что делать, и они ждали игроков, которые не прошли сборы. Ну, то такое", - рассказал Шестаков.