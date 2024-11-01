Вице-президент Кривбасса: К каждому партнеру у нас особое отношение. Мы не просто берем деньги за то, чтобы повисел какой-то баннер

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о том, как криворожскому клубу удается привлекать к сотрудничеству много разных брендов.

"Отношение к партнерам как к чему-то большему, чем просто спонсора, с которым надо отработать контракт, отличает ФК "Кривбасс". Ведь мы хотим, чтобы это была органика, чтобы мы воспринимались как единое целое у болельщиков и сторонних наблюдателей.

Люди иногда говорят: как может быть, например, пиво или водка спонсором футбольного клуба, спорта? Это же алкоголь. Но если вы нашли какие-то общие ценности у ваших брендов, то вот здесь вы можете сойтись. И когда вы сойдетесь, это будет правильная синергия, люди это воспримут и таких вопросов не будут задавать.

А еще у нас есть такое понятие: "партнеры - друзья". Отличный пример - Favbet наш бетинговый партнер. Сотрудничество началось с момента возрождения. Мы кстати были единственным клубом во Второй лиге, у кого был именно беттинговый партнер. Они в нас тогда поверили. Затем была Первая лига, а затем УПЛ где мы уже не первый год вместе с Favbet.

Как-то мы сошлись, много чего общего у нас есть. Иногда мы генерируем "сумасшедшие" идеи, но они их поддерживают и классно воспринимают. Когда я предложил снять сериал о девушке-футболистке, любой бы другой сказал, что это неинтересно. Но они верили, что у нас получится сделать это на уровне. И мы оправдали ожидания. Проект "Футболистка" хорошо зашел, классные охваты, крутой фидбек. В результате и партнер, и мы получили результат от этого сотрудничества и остались довольны.

Еще один классный кейс - это сотрудничество с Money 24/7. Никому не было бы интересно просто говорить, что Money - классные, или как-то их банально рекламировать. Интересно с ними делать какие-то вещи, которые действительно проявят их как бренд, который рядом с клиентами 24/7.

И вот в этом сезоне мы реализовали с ними программу "KRYVBAS SUPPORT 24/7". Это программа для владельцев абонементов. Она предусматривает создание отдельного канала коммуникации для прямого общения с болельщиками, их доступ к клубу, и многих бонусов и различных активностей. Больше об этом кейсе я расскажу на SBC Summit Ukraine 2024, пусть это будет как анонс.

Отдельно бы выделил нашего технического партнера - криворожский бренд SKIDAN. Мы поняли, что будет правильно, если мы начнем сами делать форму. Ведь мы столкнулись с проблемой в момент сотрудничества с брендом Joma, который продолжил работать на российском рынке уже после полномасштабного вторжения. Как вы понимаете мы не могли остаться с ними. Поэтому сейчас нам интересно вместе со SKIDAN, креативить, фантазировать, придумывать какие-то новые варианты экипировки, дизайна, презентовать и делать это именно под клуб.

С сетью мультимаркетов "Аврора" мы сошлись на наших общих ценностях, таких как гендерное равенство. Они зашли в женскую команду, и в целом мы вместе создали Еquality HUB, наш хаб равенства. И продолжаем работать в этом социально важном направлении.

Vikant, RLS, Ukravit ну и конечно "Рудомайн" - обо всех них я могу очень много рассказывать. К каждому партнеру у нас особое отношение, мы не просто берем деньги за то, чтобы повисел какой-то баннер, или сделать объявление на стадионе... потому что оно так не работает. Ни одна реклама так не работает, потому что она должна быть актуальной здесь и сейчас, чтобы человек ее увидел, почувствовал и поверил вам", - сказал Гагарин.