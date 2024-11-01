Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю

Бывший вингер "Ингульца" Андрей Близниченко рассказал об ультиматуме президента петровского клуба Александра Поворознюка.

"В "Ингульце" я получил травму, не до конца ее залечил, потому что в клубе просили ускориться, из-за чего произошел рецидив.

После этого президент Поворознюк позвонил агенту и сказал, что или я буду получать зарплату в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю. Я досидел где-то месяц до отпуска и ушел", - сказал Близниченко для Sport-express.ua.