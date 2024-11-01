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Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю

Премьер-лига

Президент петровского клуба поставил ультиматум футболисту

Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю

Новина українською

Бывший вингер "Ингульца" Андрей Близниченко рассказал об ультиматуме президента петровского клуба Александра Поворознюка.

"В "Ингульце" я получил травму, не до конца ее залечил, потому что в клубе просили ускориться, из-за чего произошел рецидив.

После этого президент Поворознюк позвонил агенту и сказал, что или я буду получать зарплату в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю. Я досидел где-то месяц до отпуска и ушел", - сказал Близниченко для Sport-express.ua.

Напомним, что Близниченко защищал цвета "Ингульца" с января 2022 по январрь 2023. В составе петровского клуба он провел 4 поединка, в которых не отличался результативными действиями.

Ранее Близниченко вспомнил, как Игорь Коломойский сорвал его трансфер из "Днепра" в европейский клуб.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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