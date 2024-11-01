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Со вкусом арбуза. Игрок Динамо выпустил собственное пиво
Необычный выбор
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Александр Караваев выпустил крафтовое пиво в коллаборации с киевской пивоваренной Andersen Craft Beer.
"КАРА 0220 beer" является Watermelon Milkshake IPA с добавлением херсонских арбузов. Выбор вкуса хмельного напитка является вполне логичным, ведь 32-летний футболист родом из Херсона.
Болельщики уже могут попробовать пиво в столичных заведениях Bestia Pub и Andersen Brand Pub.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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