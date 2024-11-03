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Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Оболонь - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

В Киеве на "Оболонь Арене" местная "Оболонь" будет принимать ровенский "Верес" в матче 12-го тура УПЛ. С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого матча для хозяев.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

На прошлой неделе команды уже играли между собой в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда в Ровно основное время завершилось вничью, а в экстратайме гол Луана принес "Вересу" победу - 2:1.

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Поединок "Оболонь" – "Верес" состоится в понедельник, 4 ноября.Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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