Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: НК Верес
В Киеве на "Оболонь Арене" местная "Оболонь" будет принимать ровенский "Верес" в матче 12-го тура УПЛ. С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого матча для хозяев.
Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
На прошлой неделе команды уже играли между собой в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда в Ровно основное время завершилось вничью, а в экстратайме гол Луана принес "Вересу" победу - 2:1.
Поединок "Оболонь" – "Верес" состоится в понедельник, 4 ноября.Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- Пушич: Возможно, следующую игру проведу без нападающего вообще. Ищу конкретные качества, необходимые в подходящий момент
- Серия А. Важные победы Миланa, Ювентуса и Болоньи
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО