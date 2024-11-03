Оболонь - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Киеве на "Оболонь Арене" местная "Оболонь" будет принимать ровенский "Верес" в матче 12-го тура УПЛ. С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого матча для хозяев.

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На прошлой неделе команды уже играли между собой в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда в Ровно основное время завершилось вничью, а в экстратайме гол Луана принес "Вересу" победу - 2:1.

Поединок "Оболонь" – "Верес" состоится в понедельник, 4 ноября.Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).