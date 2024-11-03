Кривбасс - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Кривом Роге сыграют один из самых интригующих матчей 12-го тура УПЛ. "Кривбасс" на стадионе "Горняк" будет принимать "Рух".

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На прошлой неделе обе команды играли в Кубке Украины. "Кривбасс" уступил "Полесью", а "Рух" в дерби смог переиграть "Карпаты". Подопечные Пономарева подходят к игре в Кривом Роге в хорошем настроении.

Поединок "Кривбасс" – "Рух" состоится в понедельник, 4 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).