Черноморец потерял ещё одного игрока из-за травмы

Нападающий "Черноморца" Илья Шевцов выбыл из строя. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что 24-летний футболист получил повреждение коленного сустава.

Помимо Ильи в лазарете одесской команды находятся Жоао Нето и Артем Присяжнюк.

В текущем сезоне Шевцов провёл на поле всего лишь 5 минут в матче с "Оболонью" (1:0), и за это время успел отличиться забитым мячом.

Завтра, 2 октября, "Черноморец" сыграет на выезде с "Шахтёром" в 11-м туре УПЛ.