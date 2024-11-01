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Черноморец потерял ещё одного игрока из-за травмы
А впереди игра с "горняками"
Чорноморець
Нападающий "Черноморца" Илья Шевцов выбыл из строя. Об этом сообщает Sport.ua.
Отмечается, что 24-летний футболист получил повреждение коленного сустава.
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Помимо Ильи в лазарете одесской команды находятся Жоао Нето и Артем Присяжнюк.
В текущем сезоне Шевцов провёл на поле всего лишь 5 минут в матче с "Оболонью" (1:0), и за это время успел отличиться забитым мячом.
Завтра, 2 октября, "Черноморец" сыграет на выезде с "Шахтёром" в 11-м туре УПЛ.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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