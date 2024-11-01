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Карпаты - Левый берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Карпаты – Левый берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Левый берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Карпати"

UA-Футбол
Новина українською

Благодаря трем победам в последних пяти турах "Карпаты" сумели подняться в первую половину таблицы УПЛ. Львовский клуб стремится развить свой успех в игре с новичком лиги "Левым берегом".

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Матч 12 тура УПЛ 2024/25 между "Карпатами" и "Левым берегом" состоится в субботу, 2 ноября, в 15:30 во Львове на стадионе "Украина". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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УПЛ Где смотреть футбол Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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