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Карпаты - Левый берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Левый берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Карпати"
Благодаря трем победам в последних пяти турах "Карпаты" сумели подняться в первую половину таблицы УПЛ. Львовский клуб стремится развить свой успех в игре с новичком лиги "Левым берегом".
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Матч 12 тура УПЛ 2024/25 между "Карпатами" и "Левым берегом" состоится в субботу, 2 ноября, в 15:30 во Львове на стадионе "Украина". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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